BRICS Summit 2026: BRICS ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା

BRICS Summit 2026: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା"ରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ବ୍ରିକ୍ସର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିର ଏକ ସଫଳତା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ କୂଟନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ, ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆତଙ୍କବାଦ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣା ହାସଲ କରିଛି।
ବ୍ରିକ୍ସ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ, ଅବୈଧ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ସୀମାପାର ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିନା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଣାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି, ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୨୨,୨୦୨୫ ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧିକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇ, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସୀମାପାର ଗତିବିଧି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱାର୍କକୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଦୂର କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତର ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଜାତୀୟତା, ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।