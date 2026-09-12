Add Zee Business As A Preferred Source
App

BRICS Summit 2026: BRICS ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା

BRICS Summit 2026: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା"ରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:08 PM IST
BRICS Summit 2026: BRICS ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Malkangiri flood:ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ
2
3
4
5