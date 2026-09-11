BRICS Summit 2026: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସାହ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ୍ ପେଜେଶକିଆନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଣନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ଏହି ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ୨ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମହାନ ତାମିଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ତିରୁକ୍କୁରାଲ୍’ର ଏକ ଋଷୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଏକ ଋଷୀୟ ଅନୁବାଦ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଉପହାର କେବଳ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।
Presented President Putin with a Russian translation of the Thirukkural, which carries the eternal wisdom of the great Thiruvalluvar across languages and borders. pic.twitter.com/rvk3rRDnvg
— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁ ଏଥିରେ ମୋଟ ୧,୩୩୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦ ରହିଛି, ଯାହା 'କୁରାଲ୍' (Kural) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସରଳ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ମୂଳତଃ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ, ତଥାପି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି।
ତିରୁକୁରାଲ୍ (Thirukkural) କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ?
ତିରୁକୁରାଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ—ଯାହାକୁ 'ପାଲ୍' (Pals) କୁହାଯାଏ—ଏବଂ ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ:
ଅରମ୍ (Aram - ସଦ୍ଗୁଣ/ନୈତିକତା)
ଏହି ଭାଗଟି ନୈତିକ ଆଚରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ବା ସତ୍ୟର ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ।
ପୋରୁଲ୍ (Porul - ସମ୍ପତ୍ତି/ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି)
ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ରାଜନୀତି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ବା ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ୍ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି—ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ।
ଇନବାମ୍ (Inbam - ପ୍ରେମ)
ବହିର ଶେଷ ଭାଗଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣିଷକୁ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଏ; ଏହା ସମାଜରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା, କିପରି ଶାସନ କରିବା ଏବଂ କିପରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କୂଟନୀତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମାହାର
ଋଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 'ତିରୁକ୍କୁରାଲ୍' (Thirukkural) ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭାରତ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଲଗାତାର ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଋଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ 'ତିରୁକ୍କୁରାଲ୍'ର ଋଷୀୟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ତାମିଲ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଐତିହାସିକ 'ସେଙ୍ଗୋଲ୍' (Sengol) କୁ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିଥିଲା। ତାମିଲ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମନେହୁଏ।
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi presented Russian President Vladimir Putin with a Russian translation of the Thirukkural, an ancient Tamil classic.
(Video Source: DD News) pic.twitter.com/IqgVVcIq59
— ANI (@ANI) September 11, 2026