Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ,ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ...

BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ,ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ...

BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୁଟିନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୁଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 11, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:29 AM IST
BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ,ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓରାଙ୍ଗଉଟାଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5