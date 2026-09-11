/BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ,ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ...

BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୁଟିନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୁଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ୧୮ ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ୧୦ଟି ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାକ୍ଷାତ, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବ। ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନିବେଶ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେହି ସମୟରେ,ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ, ସେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରରେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତେଣୁ, ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଦୁଇ ନେତା ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପାରସ୍ପରିକ ନିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି-ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ୭୫ ସୁଖୋଇ-୫୭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ,ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ,ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ, ରୁଷ ସହିତ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ।
ବୈଠକରେ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଯୋଗାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇପାରେ। ଭାରତ ପ୍ରାୟ $5.43 ବିଲିୟନରେ ପାଞ୍ଚଟି S-400 ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ୟୁନିଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବାକି S-400 ବିତରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସହିତ ଜଡିତ ରୁଷ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରହିପାରେ। ଭାରତ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୧୧୨-ମେଗାୱାଟ ରିଆକ୍ଟର ପାଇଁ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି।