Add Zee Business As A Preferred Source
App

BRICS Summit 2026: BRICS ଡିନରରେ କିଏ ଆସିଲେ, କିଏ ଆସିଲେନି? ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ଏବଂ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 13, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:33 AM IST
BRICS Summit 2026: BRICS ଡିନରରେ କିଏ ଆସିଲେ, କିଏ ଆସିଲେନି? ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5