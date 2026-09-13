BRICS Summit 2026: BRICS ଡିନରରେ କିଏ ଆସିଲେ, କିଏ ଆସିଲେନି? ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

BRICS Summit 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଚାଲିଥିବା ୧୮ତମ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏଥର BRICSର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ସହ ପାର୍ଟନର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି BRICS ଓ ପାର୍ଟନର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ବିଶେଷ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଡିନରରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ UAE କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଅନୁପସ୍ଥିତ
ଏହି ଡିନରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନଜର ଆସିନଥିଲେ। ସେହିପରି ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଡିନରରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
ତେବେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଡିନରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାରିକ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଡିନରରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୁଟିନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା
ଜିନପିଙ୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସମେତ BRICSର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଡିନରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିନରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ବହୁ ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ ଡିନରରେ ସାମିଲ
BRICS ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଡିନରରେ ଭାରତର ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ।
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ଏବଂ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଡିନରରେ ପରଷାଗଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ବିଶ୍ୱନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଡିନରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରଷାଯାଇଥିଲା। ମେନୁରେ ଖାଣ୍ଡଭି ମିଲଫୁଇ, ଖୁମ୍ବ ଗଲୌଟି, ପନିର ଲବାବଦାର, ଗୁଚ୍ଛି ମାର୍ମିକ, କ୍ୟାରଟ୍-ବିନ୍ ପୋରିୟାଲ, ମିଲେଟ୍ ପୁଲାଓ, ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରିମ୍, ଜଲେବି ଓ ଶହତୁତ ଫିର୍ନି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଡିନର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।