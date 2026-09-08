Add Zee Business As A Preferred Source
App

Traffic Advisory: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମନା...

ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:24 PM IST
Traffic Advisory: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମନା...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5