Traffic Advisory: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମନା...

Traffic Advisory: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୨ରୁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ସହ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ କଟକଣା?
BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମଥୁରା ରୋଡ୍ର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ ମାର୍ଗ/ଶାନ୍ତି ପଥ ଟି-ପଏଣ୍ଟରୁ ଲୋଧି ରୋଡ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍
ରୁଟ୍-A: ISBT କଶ୍ମୀରୀ ଗେଟ୍ → ବୁଲେଭାର୍ଡ ରୋଡ୍ → ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ମାର୍ଗ → DBG ରୋଡ୍ → ପଞ୍ଚକୁଇୟାନ୍ ରୋଡ୍ → କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟର ସର୍କଲ୍।
ରୁଟ୍-B: ଆଶ୍ରମ ଚୌକ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ରାଜଘାଟ → JLN ମାର୍ଗ।
ରୁଟ୍-C: ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାର୍ଗ → ଡ. ଆମ୍ବେଦକର ମାର୍ଗ → ପଞ୍ଚକୁଇୟାନ୍ ରୋଡ୍ → କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟର ସର୍କଲ୍।
ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ରୁଟ୍
ରୁଟ୍-A: ISBT କଶ୍ମୀରୀ ଗେଟ୍ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର → SP ମୁଖର୍ଜୀ ମାର୍ଗ।
ରୁଟ୍-B: ଆଶ୍ରମ ଚୌକ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ରାଜଘାଟ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର → SP ମୁଖର୍ଜୀ ମାର୍ଗ।
ରୁଟ୍-C: ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାର୍ଗ → ଡ. ଆମ୍ବେଦକର ମାର୍ଗ → ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ମାର୍ଗ → ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର → ବୁଲେଭାର୍ଡ ରୋଡ୍ → ଲୋଥିଆନ୍ ମାର୍ଗ।
ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ରୁଟ୍
ରୁଟ୍-A: AIIMS → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ଆଶ୍ରମ ଚୌକ → ମଥୁରା ରୋଡ୍।
ରୁଟ୍-B: ISBT କଶ୍ମୀରୀ ଗେଟ୍ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ରାଜଘାଟ → ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ → ଆଶ୍ରମ ଚୌକ → ମଥୁରା ରୋଡ୍।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ର ପରାମର୍ଶ
BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତାୟାତ ଚାପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ନେଇ ବାହାରିବା ଜରୁରୀ। ଅସୁବିଧା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ବିଶେଷକରି ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।