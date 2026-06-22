ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମର

Keir Starmer Resignation: କିଛି ଦିନ ଧରି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଏବଂ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାରମର ୧୦ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାହାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି "ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଭଲପାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା" ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାରମର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭିକ୍ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ "ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ" ପାଇଁ "ସର୍ବୋତ୍ତମ ପିତା" ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର "ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ"।
ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୨୧)ରେ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟରର ମେକରଫିଲ୍ଡର ସାଂସଦ ଭାବରେ ବର୍ନହାମ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ନହାମଙ୍କୁ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରଠାରୁ କଇଁରଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।
୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଷ୍ଟାରମର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ୟୁକେରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ନକରି ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେଭିଡ୍ କାମେରୁନ୍, ଥେରେସା ମେ, ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍, ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ଏବଂ ରିଷି ସୁନାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ୟୁକେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ବ୍ରେକ୍ସିଟ୍ ପରେ, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଚାହାଁନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଟିକସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନରେ ରଖି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ୧୫ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରିବେ।