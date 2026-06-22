Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମର

Keir Starmer Resignation: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:03 PM IST
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥ
top 10 news today1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago