ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଜବତ କଲା BSF, ମୂଲ୍ୟ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ !

ମୋଟ ୩୬ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ ୪,୨୩୪.୯୮ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫,୪୭,୩୭,୧୧୭ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

Dec 05, 2025, 07:51 PM IST

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଜବତ କଲା BSF, ମୂଲ୍ୟ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ !

Gold Biscuits Seized: ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବିଏସଏଫକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଏସଏଫ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ସମୟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ, ମୋଟ ୩୬ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ଓଜନ ୪,୨୩୪.୯୮ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫,୪୭,୩୭,୧୧୭ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ବରିଷ୍ଠ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ବଡ଼ଧରଣର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ସଫଳତା ପାଇଛି ବିଏସଏଫ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗ ସୀମାର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନାଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାଣପୁରରେ ଥିବା ୩୨ତମ ବାଟାଲିୟନ ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍କୁଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବାଣପୁର ଗ୍ରାମ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଯବାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ପ୍ୟାକେଟରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଏବଂ ଜବତ ସୁନାକୁ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ବିଏସଏଫର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ସଫଳତା। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଏସଏଫର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

