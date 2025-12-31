Advertisement
Operation Sard Hawa: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ସୀମାରେ ବିଏସଏଫ ଆରମ୍ଭ କଲା 'ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱା '

ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, BSF ତାର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ରାଡାର-ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେନ୍ସର୍-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ, ନୂତନତମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

Dec 31, 2025

Operation Sard Hawa: ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା। BSF ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱା କୁହାଯାଏ।

ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରେସନ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ(Rajasthan)ର ଜୈସଲମେର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପାକିସ୍ତାନ(Pakistan) ସୀମା ନିକଟରେ କରାଯିବ।

ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, BSF ତାର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ରାଡାର-ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେନ୍ସର୍-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ, ନୂତନତମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, BSF ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱା ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ। ଏହି ନଜର ରଖିବା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ସହିତ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ BSF ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ ସର୍ଦ ହାୱା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥାଏ।

