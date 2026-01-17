Advertisement
Budget 2026: ଏଥର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସପେୟର୍ସଙ୍କ ଆସିବ ଖୁସି ଖବର ! ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ

Budget 2026: ଏଥର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସପେୟର୍ସଙ୍କ ଆସିବ ଖୁସି ଖବର ! ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ

Budget 2026: ୨୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୀମାକୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ୪୦ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:14 PM IST

Budget 2026: ଏଥର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସପେୟର୍ସଙ୍କ ଆସିବ ଖୁସି ଖବର ! ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ

Budget 2026: ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଆଉ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ପୂରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୫ ହୋଇଥିବା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା।

ମାନକ ଡିଡକ୍ସନରେ ବୃଦ୍ଧି
ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଛାଡ ୭୫,୦୦୦ ହଜାର ଅଟେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ୧୦୦,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ଦରମା ବା ଇନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରମା ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ରିହାତିରେ ବୋନସ୍
ଗତ ବଜେଟ୍ ରେ, ୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ (ମାନକ ଡିଡକ୍ସନ ସମେତ ୧୨.୭୫ ଲକ୍ଷ) କରମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର, ଏହି ସୀମାକୁ ୧୪ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୀମାକୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ୪୦ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିବ।

ଗୃହ ଋଣ (ଧାରା 24b) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା (ଧାରା 80D)
ଗୃହ ଋଣ: ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ଉପରେ ୨ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଛାଡ ସୀମା ୨୫ ହଜାରରୁ ୫୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପୁରୁଣା ବନାମ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସରକାର ଏବେ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଜେଟ ୨୦୨୬ ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତଥାପି, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯାହା ବୀମାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା କରୁଛି। ୨୦୨୬ ବଜେଟରେ, ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟିକସ ହାରକୁ ୫ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।

