Budget Session 2026: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ

Budget Session 2026: ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
Budget Session 2026: ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୦୨୬ର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ବୈଠକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବ । ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯, ୨୦୨୬ରେ ପୁନର୍ବାର ବସିବ । ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ ଏବଂ ଲୋକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
