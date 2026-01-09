Budget Session 2026: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ

Advertisement
Budget Session 2026: ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:35 PM IST

Budget Session 2026: ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୦୨୬ର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ବୈଠକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବ । ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯, ୨୦୨୬ରେ ପୁନର୍ବାର ବସିବ । ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କ ଏବଂ ଲୋକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

