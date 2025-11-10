Bihar Accident: ପାଟନାରେ ଅଘଟଣ: ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Bihar Accident: ପାଟନା: ବିହାରର ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ଦାନାପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆକିଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ମାନସ ନୟାପାନାପୁର ୪୨ ପଟ୍ଟି ଗାଁରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବବଲୁ ଖାନ, ବବଲୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ରୋଶନ ଖାତୁନ୍, ବବଲୁ ଏବଂ ରୋଶନଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଚାନ୍ଦ, ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ରୁକ୍ସର ଏବଂ ୨ ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ ଚାନ୍ଦନୀ। ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ସବୁଦିନ ପରି ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ, ଆକିଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (IGNREGA) ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ଘରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଥର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ।