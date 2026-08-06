Building Collapse: ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା; ୬ ମୃତ

Building Collapse: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ଫଳରେ ୬ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୧୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପାମା', ପୁଅବୋହୂ ଓ ୨ ପିଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସିଟି କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲି ପଡ଼ୋଶୀରେ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସର୍କଲ୍ ଅଫିସର (CO) ସମେତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନଡ୍ (ଏସି) କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ବର୍ଷା ହେବା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ପୁରୁଣା ଘରର ଛାତ ହଠାତ୍ ତାସ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।