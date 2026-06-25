Add Zee Business As A Preferred Source
App

Venzuela Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଭେନଜୁଏଲା, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା

Venzuela Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 40 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 7.2 ଏବଂ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଲଗାତାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଘଟିଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କରିଦେଇଥିଲା।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 25, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:17 PM IST
Venzuela Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଭେନଜୁଏଲା, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Venzuela Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଭେନଜୁଏଲା, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
Earthquake in Venezuela58 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
sujata karthikeyan2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
top 10 news today3:00 AM IST