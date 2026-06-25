Venzuela Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 40 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 7.2 ଏବଂ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଲଗାତାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଘଟିଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 700 ଆହତ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ
ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.1 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.5 ମାପିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କାରାକାସର ପଶ୍ଚିମରେ ମୋଣ୍ଟାଲବାନ ଏବଂ ମୋରୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ବହୁମହଲା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ତାସ ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସିମୋନ ବୋଲିଭର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 40 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ 20 ରୁ ଅଧିକ ଥର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସହର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
Veo gente en redes llorando por vistas, hay edificios caídos, la gente estaba adentro, esa es la tragedia, la cantidad de edificios en Venzuela que se cayeron enteros.
Las vidas perdidas son la tragedia. #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/2JpTteIR8H
— Poirot (@Argenpoirot) June 25, 2026
କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଗଦା ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶରେ ଧୂଳିର ଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ପିଲା ଏବଂ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଲୁହା ରଡର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କାରାକାସର ରାସ୍ତାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭୂମିକମ୍ପ କେବଳ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ କଲମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ବୋଗୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଲା ଗୁଆଏରା, ଭାଲେନ୍ସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଆବାସିକ କୋଠା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଛି।
Also Read: