Delhi Bulldozer Action: ଅଧ ରାତିରେ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମସଜିଦ

Delhi Bulldozer Action: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରେସନ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମସଜିଦ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ପୋଲିସ ମସଜିଦକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ଡିସିପି ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
#BreakingNews : दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, भारी संख्या में पुलिसबल तैनात, मस्जिद का अवैध निर्माण गिराया गया#Delhi #FaizeIlahiMosque #BullDozerAction | @Nidhijourno @arzoosai @AmmyBhardwaj pic.twitter.com/o6mG72bNCL
— Zee News (@ZeeNews) January 7, 2026
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଲଡୋଜର ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଲଡୋଜର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୌର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ତୁର୍କମାନ ଗେଟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି, ପୋଲିସ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ
ବୁଲଡୋଜର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF) ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜାରି ରଖିଥିଲା।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, MCD ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମସଜିଦ ସଂଲଗ୍ନ ଡିସପେନସାରୀ ଏବଂ ବିବାହ ହଲକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।