Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2980642
Zee OdishaOdisha National-International

Justice Abhay Oka: ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି: ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି

Justice Abhay Oka: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଏସ. ଓକା (Abhay Oka) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:12 PM IST

Trending Photos

Justice Abhay Oka On Environment
Justice Abhay Oka On Environment

Justice Abhay Oka On Environment: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଏସ. ଓକା (Abhay Oka) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥାର ଅଂଶ ନୁହେଁ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ "ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆମେ - ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକାଠି" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Abhay Oka
ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି: ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି
POCSO Conviction
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
ICC Women Cricket
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
top 10 news today
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ T20 ବାତିଲ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Train cancelled
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେସନ୍‍ର ଆଧୁନିକୀକରଣ: ୩୨ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା