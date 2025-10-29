Justice Abhay Oka: ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି: ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି

Justice Abhay Oka: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଏସ. ଓକା (Abhay Oka) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି।
Justice Abhay Oka On Environment: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ଏସ. ଓକା (Abhay Oka) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥାର ଅଂଶ ନୁହେଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ "ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆମେ - ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକାଠି" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ।"
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଓକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।"