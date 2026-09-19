Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident:ପୁଣି ଅଘଟଣ! ଓଲଟିଲା ବସ୍ ;ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Road Accident:ପୁଣି ଅଘଟଣ! ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 19, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:06 PM IST
Road Accident:ପୁଣି ଅଘଟଣ! ଓଲଟିଲା ବସ୍ ;ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବାଜିମାତ୍,
2
3
4
5