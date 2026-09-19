Road Accident:ପୁଣି ଅଘଟଣ! ଓଲଟିଲା ବସ୍ ;ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Road Accident: ପୁଣି ଅଘଟଣ! ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେବକୁଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ନୀଳଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସ୍ ଟି କିଛି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଗାଡିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ପରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ଓ ଆତଙ୍କୁ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କେମିତି ଘଟିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି।