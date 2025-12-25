Accident News: ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳିଗଲେ ୧୦ ଯାତ୍ରୀ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 48 (NH-48) ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ଲିପର ବସ୍ (ସିବର୍ଡ କୋଚ୍) ବଡ଼ ଟ୍ରକ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ନିଆଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ହିରିୟୁର ଅଞ୍ଚଳର NH-48 ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଲରି ଡିଭାଇଡର୍ ପାର ହୋଇ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅବହେଳାର ମାମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧକ୍କା ପରେ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଶିବମୋଗାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ନିଆଁ କବଳରୁ ବାହାରି ନପାରି ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦୃତଗାମୀ ଟ୍ରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ ସିଧା ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କିରେ ମାଡ଼ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନିଆଁ ଭିତରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ବସର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା ଯେ ବସ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଫଳରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର କୁଡାଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତିରୁଚିରାପାଲିରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ଟାୟାର ଫାଟି ଏକ ଡିଭାଇଡର୍ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲେନ୍ରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ₹3 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ₹1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।