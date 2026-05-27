BYJUର ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ୬ ମାସ ଜେଲ

BYJU: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଡଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ BYJU'S ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଇଜୁ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଅଦାଲତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଜୁ ରବିନ୍ଦ୍ରନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ରନ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବମାନନା ଯୋଗୁଁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା
ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହିତ କୋର୍ଟ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୯୦,୦୦୦ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୭୦,୫୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 'ବୀଆର ଇନଭେଷ୍ଟକୋ ପ୍ରାଇଭେଟଲିଟି' ନାମକ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକାନା ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶଧନ ରଖିଛି।
କିଏ କରିଥିଲା କେସ
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବାଇଜୁ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କତାର ନିବେଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (QIA)ର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କତାର ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କତାର ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଇଜୁର ପାଣ୍ଠି ରାଉଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିଥିଲା। କତାର ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଡ୍ର୍ୟୁ ଏବଂ ନାପିଅର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଇଜୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଫର୍ଭେଣ୍ଟ ଚାମ୍ବର୍ସ କରିଥିଲେ।
ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଜଣେ କୋଟିପତି ବାଇଜୁ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆମେରିକାର ଋଣଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ଖିଲାପ ଏବଂ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
