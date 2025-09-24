Medical Seats: ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ସିଟ୍, ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଆହୁରି....

ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୫,୦୨୩ MBBS ସିଟ୍ ଯୋଡାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ₹1.50 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।
Trending Photos
Medical Seats: ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୫,୦୦୦ ନୂଆ ପିଜି ସିଟ୍ ଯୋଡାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୫,୦୨୩ MBBS ସିଟ୍ ଯୋଡାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ₹1.50 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।
#Cabinet approves major expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity in the country, with Phase-III of CSS adding 5,000 PG seats and the extension of CSS creating 5,023 MBBS seats #CabinetDecisions pic.twitter.com/bYQdbzlbNc
— Dhirendra Ojha (@DG_PIB) September 24, 2025
ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନୂତନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଚଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।