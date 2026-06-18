TMC:ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିବେ ...

TMC:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ (Ritabrata Banerjee)ଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଟିଏମସି ଦୁଇଟି ନାମ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଟିଏମସି ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥିନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର (ଜୁନ୍ ୧୮, ୨୦୨୬), କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣ ରାଓ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିରୋଧି ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏବେ ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ହେବ।
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଏବେ ହେବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣ ରାଓ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୁଏ। ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ’ଣ ହେବ? ସେ କ’ଣ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନା ଉଭୟ ଦଳକୁ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ ବିଲ୍ବାଦଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା (ଭତ୍ତି) ଆଇନ, 1937 ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହରେ ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ଏହାର ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଥାଏ, ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଏବଂ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦିପନ ସାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (ସିଆଇଡି) ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ନାମ ଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।