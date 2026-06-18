Add Zee Business As A Preferred Source
App

TMC:ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିବେ ...

TMC:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ (Ritabrata Banerjee)ଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:51 PM IST
TMC:ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିବେ ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC:ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରହିବେ ...
TMC1 min ago
2
vigilance raid44 min ago
3
Naba Das3 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
VB-G RAM G3:48 AM IST