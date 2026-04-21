Election News: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷଦିନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବି ପଡିବ ପ୍ରଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ

Election News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ୨୩୪ଟି ଆସନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମତଦାନର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ରାଲି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ନିଷେଧ କରାଯିବ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ତାମିଲନାଡୁରେ ୪,୦୨୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଅନେକ ଆସନରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଅଛି। ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୫୭.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୋଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ୧୦୦% ଭୋଟର ହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ଆଠଟି, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର ତିନୋଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲମହଲ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ୨୨ଟି, କୁଚବେହାରରେ ୯ଟି, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରେ ୭ଟି, ଆଲିପୁରଦୁଆରରେ ପାଞ୍ଚଟି, କାଲିମ୍ପଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ, ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପାଞ୍ଚଟି, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ୯ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁରରେ ଛଅଟି, ମାଲଦାରେ ୧୨ଟି, ବୀରଭୂମିରେ ୧୧ଟି, ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ୯ଟି, ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରରେ ୧୬ଟି, ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁରରେ ୧୫ଟି, ଝାରଗ୍ରାମରେ ଚାରିଟି, ପୁରୁଲିଆରେ ୯ଟି ଏବଂ ବାଙ୍କୁରାରେ ୧୨ଟି ଆସନ ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧,୪୭୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୩ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୧୭୧, ଯେଉଁଥିରେ ୧ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୪୯୬ ପୁରୁଷ, ୧ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୨୧୦ ମହିଳା ଏବଂ ୪୬୫ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।