କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ଫଟୋରୁ ଖୋଜି ପାରିବେ କି ବିଲେଇ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବନ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ପାଣ୍ଡେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ରମେଶ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଫୋଲୋୱର୍ସଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ଏକ ଫିସିଙ୍ଗ ବିଲେଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ବିଲେଇ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ।

Spot the cat in the frame. Though hardly seen deep inside jungles, Fishing cats prefer to live near waterbodies. Adept swimmer they enter waterbodies frequently to prey on fish. They are known to even dive to catch fish.#wildlife #cats #TeraiTales pic.twitter.com/ngqstE35yl

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 11, 2020