Khalistani Terror Attack: ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲା କାନାଡା

Khalistani Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। "ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧିନତା" ନାମରେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା କାନାଡା ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। କାନାଡାର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କାନାଡା ସୁରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତଚର ସେବା (CSIS) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ୧୯୮୫ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୧୮୨ (ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ) ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କାନାଡାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖଲିସ୍ତାନି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ବୋଲି କାନାଡା କହିଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ CSIS ସିଧାସଳଖ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଲେଖିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୨୩, ୧୯୮୫ରେ କାନାଡିୟ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋମା ବିମାନକୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୩୨୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କାନାଡିୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ କାପୁରୁଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଟାୱାର ଏହି ଐତିହାସିକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦% ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମତକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି।
ବିମାନଟି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟି ଜୁନ୍ ୨୩, ୧୯୮୫ରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟୋରଣ୍ଟୋରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୧୮୨ (ଏକ ବୋଇଂ ୭୪୭)କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ, ବବର ଖାଲସାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ବିମାନର ଲଗେଜ୍ ବଗିରେ ଏକ ବୋମା ରଖିଥିଲେ। ବିମାନଟି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବିମାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୩୨୯ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨୬୮ ଜଣ କାନାଡିୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଥିଲେ। ୨୦୦୧ ମସିହାର ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।
ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କାନାଡାକୁ କାହିଁକି 41 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାହାର କାହାଣୀ ହେଉଛି କାନାଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ଅବହେଳା ଏବଂ ବିଫଳତା। 2010 ମସିହାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜନ୍ ମେଜରଙ୍କ ତଦନ୍ତ କାନାଡାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, CSIS ଏବଂ ପୋଲିସ (RCMP) ମଧ୍ୟରେ ଅହଂକାରର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ CSIS ବବର ଖାଲସା ନେତା ତଲୱିନ୍ଦର ସିଂହ ପରମାରଙ୍କ ଶହ ଶହ ଘଣ୍ଟାର ୱାୟାରଟ୍ୟାପ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାନାଡା କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 2005 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ।
କାହିଁକି ଓଟାୱାର ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ?
କାନାଡାର ଏହି ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଜୟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟ୍ରୁଡୋ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, RAW ଉପରେ କାନାଡା ମାଟିରେ ହରଦୀପ ସିଂହ ନିଜ୍ଜରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଭୟ ଦେଶକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କହି ଆସୁଛି ଯେ କାନାଡା, ମଇଳା ଭୋଟ-ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶା କାରବାର, ମାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଣ୍ଠି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାନାଡା ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ କାର୍ନି ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ, କାନାଡା ତାର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। CSIS ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ କାନାଡା-ଭିତ୍ତିକ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ (CBKE) କାନାଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାନାଡାର ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଏବେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ଏବଂ କାନାଡା ମାଟିରେ ବଢୁଥିବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ) ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି।