Add Zee Business As A Preferred Source
App

Khalistani Terror Attack: ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲା କାନାଡା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। "ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧିନତା" ନାମରେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା କାନାଡା ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। କାନାଡା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 26, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:00 PM IST
Khalistani Terror Attack: ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲା କାନାଡା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PNG Expansion: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ହେବ PNG ସଂଯୋଗ
PNG Expansion1 hr ago
2
road accident1 hr ago
3
LPG news2 hrs ago
4
Ketan Agarwal Murder Case3 hrs ago
5
TamilNadu Tragedy4:09 AM IST