Road Accident: କାର୍ ଓ ଡମ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଦୁଇ ମୃତ

Road Accident: ବୈଶାଳୀର ବିଦୁପୁରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର୍ ଓ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦୁପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦୁପୁର-କଚ୍ଚି ଦରଘା ସିକ୍ସ-ଲେନ୍ ପୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ଚକସିକନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଓ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ, କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏସଏସପି (SSP) ଶୁଭାଙ୍କ ମିଶ୍ର ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସେହିପରି, ଆରୱାଲରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ପରିଣ ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ରାତିରେ ମିନି-ଟ୍ରକ୍ରେ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, 'ବ୍ରିଜ୍ ନଂ ୯' ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।