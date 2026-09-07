Miami Plane Crash: ମିଆମି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍; ୫ ମୃତ

Miami Plane Crash: ୨୧ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ରବିବାର ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରନୱେକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରାଇମ୍ ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୭୫୯୮ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୋଇଂ ୭୬୭-୩୦୦, ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ସାନ ଜୁଆନରୁ ଆସିଥିଲା।
ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ET (1800 GMT) ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର ରନୱେକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ ଘନ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବିମାନବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ ରନୱେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା।
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
ମିଆମି-ଡେଡ୍ ଫାୟାର ରେସକ୍ୟୁର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
ଆମାଜନ ମୁଖପାତ୍ର କେଲି ନାଣ୍ଟେଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୧ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଆମାଜନ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ନାଣ୍ଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବି ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମାଜନ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। "ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଯତ୍ନ," ସେ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।