Factory workers protest: ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଡ଼ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ...

Trending Photos
Factory workers protest: ସୋମବାର ଦିନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷେଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହରିଆଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷେଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୋଏଡାର ଫେଜ୍-୨, ସେକ୍ଟର-୬୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଜୋନରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି।
କାରଣ କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ତେଜକ ହେଉଛି ହରିଆଣାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ସେଠାରେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ପ୍ରାୟ ୩୫% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା; ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସିକ ₹୧୫,୨୨୦, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସିକ ₹୧୬,୭୮୦ ଏବଂ ମାସିକ ₹୧୮,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ।
#WATCH | Uttar Pradesh: Vehicles and properties vandalised and stones pelted in Phase 2 of Noida where a large number of employees of a company gathered in protest over their demands for a salary increment. Heavy Police deployment made here to bring the situation under control.… pic.twitter.com/1B0axJZSBN
— ANI (@ANI) April 13, 2026
ଏହି ବିକାଶ ପରେ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଦରମା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଚାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Uttar Pradesh: A large number of employees of a company gather in protest over their demands for a salary increment, in Phase 2 of Noida. Vehicles and properties were damaged, and stone pelting also occurred during the protest. Heavy Police deployment has been made here… pic.twitter.com/YXByyBMWQr
— ANI (@ANI) April 13, 2026
ବିରୋଧ ସମୟରେ ହିଂସା:
ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଯାନବାହାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ କାର ପୋଡ଼ି ଦେଇଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି; ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଚିଲ୍ଲା ସୀମା, ସେକ୍ଟର-୬୨ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ନୋଏଡା ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।