ମାମଲାକୁ ୨୦୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାପରେ ଆଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ

ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନହାନି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
Bombay HC revised order case: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନହାନି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ କୋର୍ଟ ଆଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାକୁ ଅହଂକାରର ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାମଲାକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଆଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିର ପରିଚାଳନାର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ।
୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସେହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଅହଂକାର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଚାପ ଦେଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିପାରି ନଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାଦକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ, ମାମଲାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ଆଦେଶରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେ ଏହି ମାମଲାଟି ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ୨୦୪୬ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପକ୍ଷମାନେ ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
Also Read- Kedarnath Yatra: ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ...
Also Read- 8th Pay Commission: ୭୨ ହଜାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପଛର ସତ୍ୟ କଣ? ଜାଣନ୍ତୁ