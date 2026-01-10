Cashless Treatment Scheme: ପିଏମ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଫ୍ରିରେ ଚିକିତ୍ସା

Advertisement
Cashless Treatment Scheme: ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ୬୦ ମିନିଟ୍ କୁ 'ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର' କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:39 PM IST

Cashless Treatment Scheme: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ "ନଗଦମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା" ବା କ୍ୟାସଲେସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା "ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା" (ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା) ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୪ରେ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ନଗଦମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରେ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।

୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ଏହି ସୁବିଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ (ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ) ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

କଣ ଏହି'ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର'
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ୬୦ ମିନିଟ୍ କୁ 'ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର' କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପୀଡିତଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ (ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ)କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ସରକାର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଦେବେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ 'ତହସିଲ' ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହି ଯୋଜନା କିପରି କାମ କରିବ
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ IT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି:
ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
ହସ୍ପିଟାଲ କୌଣସି ଆଗୁଆ ଜମା ନକରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ।

ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡିକର ତାଲିକା କିପରି ଦେଖିବେ
ଏହି ନୂତନ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଯୋଜନା (ଯାହାକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ) ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ଯେହେତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ (PM-JAY) ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆପଣ ସମାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ସରକାରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ:
hospitals.pmjay.gov.in ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର 'ରାଜ୍ୟ' ଏବଂ 'ଜିଲ୍ଲା' ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
'ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରକାର' କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ (ସରକାରୀ) କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ (ବେସରକାରୀ) ଚୟନ କରିପାରିବେ।
କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ସନ୍ଧାନ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ।

'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍' ମାଧ୍ୟମରେ
ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ 'ହାସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜନ୍ତୁ' ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ (GPS) ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାନୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର PIN କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିକଟତମ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଇବ ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
୧୪୫୫୫: ଏହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍।

୧୦୩୩: ଏହା ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ରାଜପଥରେ ନିକଟତମ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ରାଜପଥ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂଚନା ବୋର୍ଡ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (NH) ରେ ପ୍ରତି କିଛି କିଲୋମିଟରରେ 'ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋର୍ଡ' ଲଗାଯାଉଛି। ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟତମ ନଗଦହୀନ ସୁବିଧା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ରହିଛି।

