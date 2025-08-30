୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି - ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ

ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏଏଆଇ) ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେରାଡୁନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ହେରଫେର କରି ଏକ ରୀତିମତ ଯୋଜନାରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଏଏଆଇ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୦୧୯-୨୦ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ, ଡେରାଡୁନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନକଲି ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ ଶୂନ ଯୋଡ଼ି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରିଥିଲେ। ଏହି ହେରଫେର ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏପରି ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା।
ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜୟପୁରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସରରେ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମେତ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
