୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି - ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2902837
Zee OdishaOdisha National-International

୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି - ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ

ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:23 PM IST

Trending Photos

୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି - ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏଏଆଇ) ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେରାଡୁନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ହେରଫେର କରି ଏକ ରୀତିମତ ଯୋଜନାରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଏଏଆଇ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୨୦୧୯-୨୦ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ, ଡେରାଡୁନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନକଲି ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ ଶୂନ ଯୋଡ଼ି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରିଥିଲେ। ଏହି ହେରଫେର ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାୟ ୨୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏପରି ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା।

ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜୟପୁରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସରରେ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମେତ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Financial Horoscope: ମାସ ଶେଷରେ ୬ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରବଳ ଧନ

Also Read- ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର
Asia Cup 2025
ଭାରତ-ପାକସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଦଳିଲା ସମୟ...,ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
Donald Trump
'ଫୋନ୍ କରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମାଗୁଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଯାଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ'
Odia News
ସେଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
Ashwini Vaishnaw
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
;