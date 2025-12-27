VYAPAM Cases: ଠକେଇ ମାମଲାରେ ୧୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଶିଷ ଯାଦବ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ, ବ୍ରିଜେଶ ଜୟସୱାଲ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ରାକେଶ କୁର୍ମି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଚୌରାସିଆ, ଅଭିଲାଷ ଯାଦବ, ବହୁତ ଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ, ପବନ ରାଜପୁତ, ଲଖନ ଧଙ୍ଗର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ଧଙ୍ଗର।
VYAPAM Cases: ଏମପି PMT-2011 ପରୀକ୍ଷା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇନ୍ଦୋରର CBI କୋର୍ଟ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ୧୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ସହିତ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଶିଷ ଯାଦବ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ, ବ୍ରିଜେଶ ଜୟସୱାଲ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ରାକେଶ କୁର୍ମି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଚୌରାସିଆ, ଅଭିଲାଷ ଯାଦବ, ବହୁତ ଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ, ପବନ ରାଜପୁତ, ଲଖନ ଧଙ୍ଗର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ଧଙ୍ଗର। ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ୯,୦୭,୨୦୨୨ରେ ଜରିମାନା ଆଦେଶ କରି ଏବଂ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଡ୍ ପାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ବ୍ୟାପମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ MP PMT-2011 ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏକ ଛଦ୍ମବେଶ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଇନ୍ଦୋରର ସରକାରୀ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଏହି ମାମଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୪,୦୭,୧୦୧୧ରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆଶିଷ ଯାଦବଙ୍କ ନାମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଇନ୍ଦୋରର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁକୋଗଞ୍ଜରେ FIR ନମ୍ବର ୫୨୩/୧୦୧୧ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପରେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲାଟି ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । CBI ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
CBI ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, MP PMT-2011 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଦ୍ମବେଶୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନକଲି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ, ହୋଟେଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ନକଲି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିତ୍ରତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏକ ବିଚାର ପରେ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାପମ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସୂଚନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
