Bank fraud: ୨୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ କମଲେଶ ପାରେଖ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalBank fraud: ୨୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ କମଲେଶ ପାରେଖ...

Bank fraud: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରେସନରେ ପଳାତକ କମଲେଶ ପାରେଖଙ୍କୁ UAEରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୁଏଲାରୀ ହାଉସ୍ (I) ସହିତ ଜଡିତ ₹୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ CBI ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ₹୨,୬୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସଂଘକୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 03, 2026, 10:43 AM IST

କମଲେଶ ପାରେଖ, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। CBI, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମଲେଶ ପାରେଖଙ୍କୁ UAEରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାରେ ସଫଳତାର ସହ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ମାମଲା କେବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା?
CBI 2016 ରେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର କମଲେଶ ପାରେଖ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। UAE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାରେଖଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାରେଖ ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ CBIର ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫ୍ରଡ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ (BSFB), କୋଲକାତା ଦ୍ୱାରା ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​କେବେ?

ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ନେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଆରମ୍ଭ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI), BSFB, କୋଲକାତା ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

ଚାର୍ଜସିଟ୍: ୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ରେ, CBI ପାରେଖଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

ପଳାତକ: ୨୦୧୯ରେ ଏକ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଏକ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର:
ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଫଶୋର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସମେତ ବିଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲର ଅପବ୍ୟବହାର ଭଳି ଠକେଇର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ।

