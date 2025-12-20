Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3048035
Zee OdishaOdisha National-International

ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:28 PM IST

Trending Photos

ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା

Crime News: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୋଦ କୁମାର । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ କାଜଲ ବାଲି, CO, 16 ପଦାତିକ ଡିଭିଜନ ଅର୍ଡନାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ (DOU), ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ନିୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ତଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ରାଜୀବ ଯାଦବ ଏବଂ ରଭଜିତ ସିଂହ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକମ୍ପା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିନୋଦ କୁମାର ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ ସମୟରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହିତ ନଗଦ ୨,୨୩,୦୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ୧୦,୦୦,୦୦୦ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Also Read- IOCL Recruitment 2026: ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ମିଳିବ ମୋଟା ଦରମା

Also Read- Sahara Refund: ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଫସିଛି ? ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bribery case
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦୀପକ କୁମାର ଶର୍ମା
top 10 news today
Top 10 News: ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ପୁରସ୍କାର, ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Food For Increase Haemoglobin
Food For Haemoglobin: ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ସ୍ତର ବଢାନ୍ତୁ ଏମିତି...ପାଖ ମାଡ଼ିବନି କୌଣସି ବି ରୋଗ !
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Budget 2026 Date
Budget 2026 Date: କେବେ ଆସିବ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍...8Th Pay କୁ ନେଇ ହେବ କି କିଛି ଘୋଷଣା?