Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:57 PM IST

CBI Joint Director: ୨୬ ବର୍ଷ ତଳର ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣୀ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସିବିଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

CBI Joint Director: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୬ ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣୀ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମଣୀଶ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା 2000 ମସିହାରେ ଜଣେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଚଢାଉ ସହିତ ଜଡିତ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଢାଉ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସରକାରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (CAT) ର ଏକ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା।

ଜଣେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୦ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ସିବିଆଇ ଦଳ ସକାଳ ୫ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହତ କରି ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା।

କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି
ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ସାମିଲ ଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଘରର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ବେଆଇନ ଥିଲା। ଏହା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଢାଉ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। CAT ଆଦେଶକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା।

କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, CAT ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ତଥାପି, ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, CBI ଏକ ବୈଠକ କରି ପରଦିନ ଚଢାଉ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ IRS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରେ ଉଭୟ CBI ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।

ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

