Afghanistan Pakistan Ceasefire: ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆପଗାନିସ୍ତାନର ୩ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କାତାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ...

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:57 AM IST

Afghanistan Pakistan Ceasefire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କାତାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାତାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କାତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୋହାରେ କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, 9-10 ଅକ୍ଟୋବର ରାତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, 25ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

