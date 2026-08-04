Add Zee Business As A Preferred Source
App

Meta: କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ! ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଜର ହେବେ ମେଟା ଅଧିକାରୀ

Meta: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। (IT) ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଓ ୬ ରେ ଭାରତରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇଟି (IT) ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 04, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:56 PM IST
Meta: କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ! ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଜର ହେବେ ମେଟା ଅଧିକାରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Uday Nidhi Stalin: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା!ତାମ
2
3
4
5