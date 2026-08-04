Meta: କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ! ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଜର ହେବେ ମେଟା ଅଧିକାରୀ

Meta: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। (IT) ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଓ ୬ ରେ ଭାରତରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।।ଆଇଟି (IT) ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ମେଟାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ (CSAM) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୁଖ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ।"
ମେଟା (Meta) ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରିଲ୍ କୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ, ରିଲ୍ ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ, ମେଟା (META)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଭାରତକୁ ସମନ କରିଛି। ମେଟା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
(Instagram) ରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ (CSEAM) ପାଇଁ ମେଟା ମଧ୍ୟ ନିୟାମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି।
ମେଟାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ?
CSAM ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ," କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ (IIT) ମାଡ୍ରାସରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ (AI) ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, (AI4Bharat) ଏବଂ (Josh Talks AI) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ଏସ. କୃଷ୍ଣନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମେଟା ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ।"ଆଇଟି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ, ମେଟା ପାଖରେ ଏପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ।