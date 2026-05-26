Amit Shah: ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲେ କଠୋର, ଗଠନ ହେଲା କମିଟି

Amit Shah: ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟି ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବସତି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବ।
Trending Photos
Amit Shah:(ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)-: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। "ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ମିଶନ" ଅଧୀନରେ, ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘଟୁଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ ୧୫,୨୦୨୫ରେ ଏହି ମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାକର ନାଓଲେକର ହେବେ। ଜନଗଣନା କମିଶନରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ IAS ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ IPS ଅଧିକାରୀ ବାଲାଜୀ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଶମିକା ରବି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ।
ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ବିଦେଶୀ-1) କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ହେବେ। କମିଟିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଛଅ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟି ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବସତି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବ।
କମିଟି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ?
କମିଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ଏହା ସୀମାପାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ପରିବେଶିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ଅଟକ ଏବଂ ନିର୍ବାସନ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ କମିଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏହା ସୀମା ପରିଚାଳନା, ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିରୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରାଯିବ।
Also Read: Odisha Panipaga Report: ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Also Read: LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା