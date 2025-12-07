Indigo: ଇଣ୍ଡିଗୋର ମନମୁଖୀ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

Trending Photos
Indigo: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଙ୍କଟ ସାରା ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକର ବାତିଲ ଓ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଦେଶର ଏକାଧିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ବିମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। DGCA 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜବାବ ନ ମିଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଆସେ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କାହିଁକି ଉଡାଣ ବାତିଲ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ
ଡିଜିସିଏ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ନୂତନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରୋଷ୍ଟରିଂ ଏବଂ କ୍ରୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କ୍ରୁ ଅଭାବ, ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ୧୩୮ରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ନେଟୱାର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଡିଜିସିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଫଲୋ-ଅପ୍ ବିନା ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁନଃବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଲଗାମ
ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ, ବିମାନ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ରୁଟରେ ଟିକେଟ 80,000-90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବେ, 0-500 କିଲୋମିଟର ବିମାନ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ୭୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ୫୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବିମାନ ପାଇଁ ଏହା ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ବିମାନ ପାଇଁ ଏହା ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ପରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର କେଉଁଠାରେ ବିଫଳତା ଘଟିଛି ଏବଂ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମଓ ନିରନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରୁଛି।
କଣ ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
"କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ନୋଟିସ" ହେଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ/ପ୍ରଶାସନିକ ନୋଟିସ ଯାହା ଏକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ପଚାରେ। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହୁଏ, ତେବେ ଜରିମାନା, ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।