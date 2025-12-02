Sanchar App: ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଲେ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ, ମୋବାଇଲରେ ରହିବ ଏହି ଆପ

Trending Photos
Sanchar App: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋବାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଆପ୍ କୁ ହଟାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ, ନକଲି ନମ୍ବର ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ, ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଫୋନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ "ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ" ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆପଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ, ଭିଭୋ, ଓପୋ ଏବଂ ଶାଓମି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆପ୍ ନୂତନ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଉଭୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୁରୁଣା ଫୋନରେ କିପରି ଆସିବ ଏହି ଆପ
ଏହି ଆପ୍ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଗୋଦାମରେ ଥିବା ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିଣି ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସରକାରୀ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି କିମ୍ବା କ୍ଲୋନ୍ ହୋଇଥିବା IMEI ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ଏହି ନକଲି IMEI ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ଏତେ ସହଜ କରୁଛି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ କରିବ।
ସଂଚାର ସାଥି ଆପ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
ଏହି ସରକାରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ମୋବାଇଲ୍ IMEI ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ 3.7 ନିୟୁତ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 30 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଠକ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଅକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପ୍ ର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ଆପଲ ଆଣିଲା ଅଭିଯୋଗ
ଆପଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଶରେ ଫୋନ୍ରେ ସରକାରୀ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ଫୋନ୍ରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଲ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ନାହିଁ।