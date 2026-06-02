New rule For Foreigner: ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ

New rule For Foreigner: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବାସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିୟମ, 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 180 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହା ବିଦେଶୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରେ।
MHA ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରେ
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 180 ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବୈଧ ଭିସାରେ ଭାରତରେ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧିଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଯେ ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାର 180 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରବାସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିୟମ 2025ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ପ୍ରବାସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିୟମ, 2025ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ 180 ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ସମୟର ଭିସାରେ ଭାରତରେ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ଯଦି ଭିସା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରହଣିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋମବାର ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତରେ ଆଗମନ ତାରିଖରୁ 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରବାସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିୟମ, 2025 (ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ନିୟମ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି), ନିୟମ 12 ର ଉପ-ନିୟମ (1) ର ତୃତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, "ଭାରତରେ ଆଗମନର 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାର 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ" ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ "ଉକ୍ତ 180 ଦିନର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ" ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ।
୧୮୦ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୧୮୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିସା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହଣି ୧୮୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଥରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ୧୮୦ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ନୂଆ ନିୟମରେ କଣ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ
