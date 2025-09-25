CDS Anil Chuahan: ବଢିଲା CDS ଅନୀଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

CDS Anil Chuahan: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିପ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (ସିଡିଏସ୍) ଜେନେରାଲ୍ ଅନୀଲ୍ ଚୌହାନ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଂଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
CDS Anil Chuahan: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିପ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (ସିଡିଏସ୍) ଜେନେରାଲ୍ ଅନୀଲ୍ ଚୌହାନ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଂଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ୨୦୨୬ ମେ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗ ର ସଚିବ ପଦରେ ରହିବେ। ଅନୀଲ ଚୈହାନଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ୨୮ରେ ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ସିଡିଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ଅଡୁଆ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଗୁରୁବାର?
ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ନବରାତ୍ରୀରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର,କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର...
ALSO READ: Amrit Bharat Express: ୨୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଗଡି଼ବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ମିଳିବ ସେବା?
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିପିନ୍ ରାଓ୍ବାତ ସିଡିଏସ୍ ଥିଲେ। ୧୯୮୧ରେ ଅନୀଲ୍ ଚୌହାନ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେନାରେ ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେନା ମେଡାଲ୍, ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ମେଡାଲ୍ , ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ୍, ସେନା ମେଡାଲ୍ ଏବଂ ବିକଶିତ ସେବା ମେଡାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।