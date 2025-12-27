2000 Crore Bonus: ଏମିତି ଜଣେ କମ୍ପାନୀର CEO...ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜିନେସକୁ ବିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

2000 Crore Bonus: ପ୍ରାୟ ୨୪୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୨୧.୫୫ ବିଲିୟନ ସହିତ ସମାନ। ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାଇବରବଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାରଥୀ ଇଟନ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କାରବାର ସମୟରେ, ସିଇଓ ଗ୍ରାହାମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଥିଲେ।
2000 crore Rupees Bonus: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରେ, ଏହାର ଲାଭ ସାଧାରଣତଃ ନିବେଶକ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ତଥାପି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୁଇସିଆନାରୁ ଆସିଥିବା ଖବର ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଛି। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇବରବଣ୍ଡର ସିଇଓ ଗ୍ରାହାମ ୱାକର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଭ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ
ଗ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ତାଙ୍କର ୫୪୦ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୨୧.୫୫ ବିଲିୟନ ସହିତ ସମାନ। ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାଇବରବଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାରଥୀ ଇଟନ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କାରବାର ସମୟରେ, ସିଇଓ ଗ୍ରାହାମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଥିଲେ।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର କରାଯିବ
ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟର ଅଂଶୀଦାର କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଡିଲ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର ନଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ୩.୭ କୋଟି ପ୍ରାୟ ୩୭ ନିୟୁତ ବୋନସ୍ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଏକାଥରେ ନୁହେଁ।
ସିଇଓଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ଏହି ବିଷୟରେ, କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ, ଗ୍ରାହାମ ୱାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଖବର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
