Char Dham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ୩୯ ଦିନରେ ୧୦୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 28, 2026, 05:48 PM IST

Char Dham Yatra 2026: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ୩୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦୪ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ୧୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ୧୦୫ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ କେଦାରନାଥ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି। ଏହା କେଦାରନାଥର ଦୂରତା ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଚଢ଼ାଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

କେଦାରନାଥରେ ୯ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତା’ପରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ତା’ପରେ ବଦ୍ରିନାଥ। ତଥାପି, କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଆରୋହଣ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ୩୯ ଦିନରେ କେଦାରନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ପାଖାପାଖି ୫୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଦ୍ରିନାଥରେ ୩୦, ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ ୧୫ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପାଗ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୩ ହଜାର ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ, ଏଠାରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଚାରିଧାମ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି
ଗତ ୩୯ ଦିନରେ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଭକ୍ତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭିଡ଼ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି।

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ
ଯଦି ଆପଣ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଦୌ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

