Char Dham Yatra 2026: କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର କେବେ ଖୋଲିବ? ଚାର ଧାମ ଯାତ୍ରା...

Char Dham Yatra 2026 Schedule: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାର ଧାମ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ଥରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି।
Char Dham Yatra 2026 Date: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାର ଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ; ଏହା ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନତ୍ରୀର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମେ ଖୋଲାଯାଏ। ଏହା ପରେ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯, ୨୦୨୬ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯମୁନତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ଏଟାରେ ଯମୁନାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯମୁନାମାତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ)
ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତଥା ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯, ୨୦୨୬ରେ ଖୋଲିବ । ଏଠାରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା (ଭାଗୀରଥୀ)ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
କେଦାରନାଥ ଦ୍ୱାର ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮ଟାରେ ଖୋଲିବ । ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
ବଦ୍ରିନାଥ ଦ୍ୱାର ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ରେ ଖୋଲିବ । ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
ଚାର୍ ଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯମୁନତ୍ରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟପ୍ । ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯମୁନା ଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କ ଭଉଣୀ । ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶିଳା (ଦିବ୍ୟ ପଥର) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ (ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ) ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି ଅଛି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ
ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କ୍ରମରେ ଯମୁନତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ରାଜା ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତୀବ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଗୌମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ଜୀବନକାଳର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
କେଦାରନାଥ ଧାମ ହିମାଳୟର କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । କେଦାରନାଥ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାରଟି ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ ନିଜ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କେଦାରନାଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କଷ୍ଟକର । ତଥାପି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ "ହର ହର ମହାଦେବ"ର ଧ୍ୱନିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଷଣ୍ଢର କୁମ୍ବ ସଦୃଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ବଦ୍ରିନାଥ ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏହା ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନର-ନାରାୟଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶନରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ, "ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗର୍ଭକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ" ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପ୍ତ କୁଣ୍ଡ (ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ)ରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ଭଗବାନ ବଦ୍ରି ବିଶାଲଙ୍କ ଆରତୀ (ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାରୋହ) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଟୋକନ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପାଇପାରିବେ। ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ନାହିଁ।
କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ. ଆପଣ ଏକ ରେନକୋଟ୍, ଗରମ ପୋଷାକ, ଆରାମଦାୟକ ଚପଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି।
