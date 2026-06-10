Chardham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦେଶ ସାରାରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଏସଓପି ଜାରି କରିଛି।
VIP ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିକାଲି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଦାରନାଥରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଭିଆଇପି ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏକ ଏସଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି...
କେବଳ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଇବେ
ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, କେବଳ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଲିପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ୧୧୦୦ ଜମା କରି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇପାରିବେ।
ପ୍ରୋଟୋକଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି...
କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ, ପ୍ରୋଟୋକଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିୟମ
ଭିଆଇପିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୨ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।