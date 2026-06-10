Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chardham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ SOP

Chardham Yatra 2026: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଲିପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ୧୧୦୦ ଜମା କରି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇପାରିବେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:48 PM IST
Chardham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ SOP

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ
Delhi Pink Ticket Scheme16 min ago
2
Odisha Weather report37 min ago
3
Top 10 new1 hr ago
4
Indian Army1 hr ago
5
Odisha Crime News2 hrs ago