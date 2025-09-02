Chardham Yatra 2025: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2905500
Zee OdishaOdisha National-International

Chardham Yatra 2025: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେଘ ଫାଟିବା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ପରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:07 AM IST

Trending Photos

Chardham Yatra 2025: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ

Chardham Yatra 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେଘ ଫାଟିବା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ପରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରଧାମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।

ଗଢ଼ୱାଲ କମିଶନର ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଚାରିଧାମ ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାତ୍ରାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଚାରିଧାମ ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ଏବଂ ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଅକ୍ଟୋବର ୮ରୁ RI, ICDS ସୁପରଭାଇଜର, ARI, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା
top 10 news today
Top 10 News: TET ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ: ଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପହଣ୍ଡି ଟିକଟ
Odisha news
ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା
Odia News
ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱାଡ୍ ସିଟି ଯୋଜନା
;