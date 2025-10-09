ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ChatGPT, ଏହି ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ । Tata ଗ୍ରୁପର ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ BigBasket ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ChatGPT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ।
Chatgpt gets upi payments: ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ ପରି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି (ChatGPT) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ (NPCI), ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ Razorpay ଏବଂ Microsoft-ସପୋର୍ଟ OpenAI ସହଯୋଗରେ, ChatGPT ରେ ଏକ AI-ଚାଳିତ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଘରୋଇ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ChatGPT ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
OpenAIର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଲିଭର ଜୟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "UPI ସହିତ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଇ-କମର୍ସର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ NPCI ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ AI ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।"
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, NPCI ଅନେକ UPI-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନିକଟରେ NPCI ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, UPI Lite ଆମ ଦେଶରେ ଧାରଣଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଜାରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଫିଚର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା PIN ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
UPI Lite ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ମୂଲ୍ୟ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । NPCI ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଧାରଣଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶରେ UPIର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଏହାକୁ 'ସିମଲେସ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ' ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
