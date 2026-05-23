Cheetah Helicopter Crash: ଲେହ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୩ ସେନା ଅଧିକାରୀ

Cheetah Helicopter Crash: ଲଦାଖର ଲେହ ନିକଟସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗଷ୍ଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଅଳ୍ପକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Leh Helicopter Crash: ଲଦାଖର ଲେହ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଙ୍ଗଷ୍ଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ସେନା ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମେ ୨୦ ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ, ଜଣେ ମେଜର ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଦାତିକ ଡିଭିଜନର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ (ଜିଓସି) ମେଜର ଜେନେରାଲ ସଚିନ ମେହେତା ଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ମେଜର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ପାଇଲଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ସଚିନ ମେହେତା ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରରେ, ମେଜର ଜେନେରାଲ ସଚିନ ମେହେତା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସେଲ୍ଫି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେନାର ପୁରୁଣା ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ଲିଟର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ସେବାରେ ଥିବା ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବିମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ଅପରେସନ ମେଘଦୂତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ଫ୍ଲିଟ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାମରିକ ପାଇଲଟଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହେଲିକପ୍ଟର (LUH) କୁ ସାମିଲ କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ, LUH ପୁରୁଣା ଚିତା ଫ୍ଲିଟକୁ ବଦଳାଇବ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
Also Read- Rahu Nakshatra Parivartan 2026: ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୫ ରାଶିକୁ ୩ ମାସ ଯାଏଁ ଲାଭ
Also Read- Heat wave Alert: ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍, ଜାରି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ