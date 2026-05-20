Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 20, 2026, 07:05 AM IST

Chemists' strike: ଆଜି ଦେଶସାରା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଜାଣନ୍ତୁ

Chemists' strike:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ (AIOCD) 20 ମଇ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଇ-ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟମାବଳୀରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। AIOCD ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଯାହା ବନ୍ଦ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

AIOCD କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି?
ସଂଗଠନର କ୍ରୋଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି - GSR 220(E) ଏବଂ GSR 817(E) ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉଭୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର "ଆଇନଗତ ଧୂସର କ୍ଷେତ୍ରରେ" କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡିଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆଇନ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ତାହା ପରିଭାଷିତ କରେ।

AIOCDର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ସିଂଘଲ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇ-ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବିତରଣ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କିମ୍ବା ନକଲି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ସହିତ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ପରି ସମାନ କଠୋର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।

GSR 817(E) ଉପରେ କାହିଁକି ବିବାଦ ହେଉଛି?
ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ଇ-ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ ଏକ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସିର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇନାହିଁ। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ବିନା ଇ-ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।

ଜିଏସଆର 220(ଇ)ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଉଠିଲା ଦାବି
ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା। AIOCD ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପୃଥକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନଲାଇନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ COVID-19 ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଇ-ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ।

AIOCD ମହାସଚିବ ରାଜୀବ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ଉଭୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସରେ, କେମିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (DCGI)ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସିଂଘଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ’ଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା?
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ହଡ଼ପକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛୋଟ କେମିଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, NPPA, DCGI, CCI ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବ କି?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଘଟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, AIOCD ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଧର୍ମଘଟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବ।

ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି?
ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ମଇ) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧର୍ମଘଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମାସି ଚେନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟୋର, ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅମୃତ ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲା ରହିବ।

Prabhudatta Moharana

