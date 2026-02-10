Rajpal Yadav News: ଚେକ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା: ତିହାର ଜେଲରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଲେ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ଚେହେରା

Trending Photos
Rajpal Yadav News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଚେକ୍-ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ନିଜେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୋନୁ ସୁଦ ପୁଣି ଥରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (ଜେଡି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ "X" ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଦବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନନୀୟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ଜେଜେଡି (ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ) ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମବେଦନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।"
ସହାୟତା ପାଇଁ ସୋନୁଙ୍କ ନିବେଦନ
ସୋନୁ ସୁଦ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖରାପ ସମୟ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅଂଶ ହେବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ - ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ - ଏକତ୍ର ହେବାର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସାଇନ୍ଇଂ ରାଶି ଭବିଷ୍ୟତର କାମ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଦାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଟୁ।"
ଜେଲ କାହିଁକି ଗଲେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ଜେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା 2010 ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ସେ "ଆତା ପତା ଲାପତା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ ₹5 କୋଟି ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପାରିନଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିସ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଋଣ ଏବେ ₹9 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।