ଭୁଲ ମାନଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର: ବାଂଲାଦେଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ, ପାକ୍ ସେନାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ବାଂଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜମୁନାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଉଭୟ ବାଂଲାଦେଶ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
Trending Photos
Controversial Map: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ନେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ଉସ୍କାଇଲା ଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ମାନଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜା ପାକିସ୍ତାନର ଜଏଣ୍ଟ ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ କାରନାମାକୁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଏବଂ ଶମଶାଦ ମିର୍ଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜମୁନାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଉଭୟ ବାଂଲାଦେଶ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee of Pakistan Calls on Chief Adviser
DHAKA, October 26: The visiting Chairman of Pakistan’s Joint Chiefs of Staff Committee (CJCSC), General Sahir Shamshad Mirza, paid a courtesy call on Chief Adviser Professor Muhammad Yunus at the State… pic.twitter.com/A9QmFMHk4F
— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) October 26, 2025
ଜେନେରାଲ ମିର୍ଜା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ମିର୍ଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରାଚୀ ଏବଂ ଚଟ୍ଟଗାଁଓ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଢାକା-କରାଚୀ ବିମାନ ମାର୍ଗ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।